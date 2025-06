Jovem Gabi morre após sofrer queimaduras na banheira de motel

A jovem Gabriele Cristine Barreto de Freitas, de 24 anos, morreu após um acidente na banheira de um motel, em São José dos Pinhais (PR).

Gabriele sofreu queimaduras de terceiro grau na banheira do estabelecimento e estava internada desde o dia 25 de maio, em estado grave. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (31).