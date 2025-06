São José terá R$ 31 mi em investimentos para reduzir poluição

A cidade de São José dos Campos terá R$ 31 milhões em investimentos para reduzir a poluição e se tornar a primeira cidade carbono neutro do país.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), em evento no Paço Municipal.

Para tanto, São José passa a integrar o CCD (Centro de Ciências para o Desenvolvimento) Cidades Carbono Neutro, projeto de iniciativa do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) em parceria com a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).