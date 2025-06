Merenda é alvo de críticas em Taubaté: 'crianças passam fome'

Chips.

Outra reclamação repetida entre as mães é com relação ao chips de maçã desidratada. Uma delas, cujo filho estuda na unidade do Jardim dos Estados, disse que teve que levar o menino às pressas para o dentista após ele se ferir com o alimento. "Depois de servirem chips de maçã, machucou a gengiva. Além da dor que ele sentia, gastamos dinheiro com consulta particular, exames e remédios".

"Esse chips é duro. Quando você come, machuca a boca, a gengiva, as crianças não gostam. A minha filha não pega, e ela falou que os coleguinhas pegam e jogam fora, porque é muito ruim", disse outra mãe, que tem uma filha na escola do Sítio Santo Antônio.

"Todo dia as crianças estão recebendo esse chips no lanche. Minha filha nem aguenta mais comer. Sobra tanto que eles deixam trazer para casa. Entendo que seja saudável, mas isso é única opção? Antes davam lanche normal, com bolacha, pão com geleia, frutas e leite", disse a mãe de uma aluna da escola do Alto São Pedro.