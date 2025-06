VÍDEO: Homem arrisca a vida ao atravessar ponte durante chuva

Que perigo! Um vídeo mostra um homem balançando em uma ponte suspensa durante uma chuva torrencial em Anjaw, na Índia.

O Ministro de Assuntos Parlamentares da Índia, Kiren Rijiju, compartilhou o vídeo mostrando um homem balançando nas cordas de uma ponte de madeira, perto da tríplice fronteira entre Índia, China e Mianmar. Apesar do risco, o homem atravessou o rio com sucesso.