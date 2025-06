Motociclista fica ferido após acidente na Andrômeda, em São José

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro causou transtornos no trânsito da avenida Andrômeda, na zona sul de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (5). A colisão foi registrada por volta das 8h30.

De acordo com informações iniciais, a moto bateu com força na traseira de um automóvel, resultando na destruição total do veículo de duas rodas. O motociclista, que estava consciente no momento do resgate, recebeu os primeiros socorros de uma equipe de ambulância que chegou rapidamente ao local.