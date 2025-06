Na zona de rebaixamento, São José Futsal recebe o Jaraguá na LNF

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O São José Futsal recebe o Jaraguá (SC) na noite desta sexta-feira (6), a partir das 20h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo primeiro turno da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal). A entrada é gratuita, assim como o bolsão de estacionamento no entorno do ginásio.

Até porque, na Liga, o São José vive uma situação das mais complicadas, onde ainda não venceu e vem de derrota por 3 a 1 fora de casa para o Santo André, no Grande ABC.

Em seis partidas, a equipe da região tem dois empates e quatro derrotas. Com isso, começa a rodada em 21º lugar, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento para a divisão de acesso.

Mas, não terá nenhuma facilidade logo mais, já que o rival é um dos mais tradicionais do país. No momento, o Jaraguá está em quinto lugar, com 14 pontos, onde soma quatro vitórias e dois empates, ou seja, ainda está invicto no torneio.