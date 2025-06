Polícia investiga morte de paciente em hospital da região

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, de 46 anos, na noite de segunda-feira (2), em Caçapava, e averigua a suspeita de negligência médica. O caso aconteceu no Posto de Atendimento da Vila Menino Jesus.

A paciente apresentava dores intensas nas costas e abdômen e faleceu após sofrer uma parada cardíaca enquanto aguardava transferência para a Fusam.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido da vítima relatou que a esposa passou mal em casa e foi levada ao Posto de Atendimento apresentando fortes dores abdominais e lombares. Ao chegar, Margarida desmaiou de dor e não recebeu atendimento imediato.