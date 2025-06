URGENTE: Incêndio atinge indústria no Vale e mobiliza bombeiros

Divulgação/Defesa Civil do Estado SP

Um incêndio atinge uma fábrica em Jambeiro desde a madrugada desta quinta-feira (5) e mobiliza o Corpo de Bombeiros, além da Defesa Civil.

O fogo começou por volta de 4h20 na indústria, que fica nas proximidades do km 22 da Rodovia dos Tamoios, no bairro Tapanhão, numa área rural de Jambeiro.