URGENTE: Homem é morto com tiros no rosto e nas costas no Vale

Um homem foi morto com tiros no rosto e nas costas em Pindamonhangaba. A vítima, de 39 anos, foi alvejada com disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (5), na rua Jorge Moreira, no bairro Feital. O caso é investigado como homicídio qualificado e ninguém foi preso até o momento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da meia-noite por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), após moradores relatarem terem ouvido cerca de cinco disparos de arma de fogo em via pública.