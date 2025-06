Dise descobre plantação de maconha em São José e apreende 20 kg

Policiais civis da 2º Dise (Delegacia de Entorpecentes) de São José dos Campos descobriram e desmantelaram uma plantação de maconha em casa na zona sul da cidade, em operação desencadeada na quarta-feira (4) para combater o tráfico de drogas. Um homem foi preso.

A operação contou com sete policiais civis e três viaturas. Foram apreendidos mais de 20 quilos de maconha e uma porção de haxixe.