Comerciante sai da academia, é perseguido e morto a tiros na rua

Um comerciante de 52 anos foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (4). As primeiras apurações indicam que Eduardo saía da academia e seguia para casa quando foi surpreendido por homens armados que estavam em uma motocicleta.

O caso aconteceu no bairro Hipódromo de Techo, localizado na região de Kennedy, ao sul de Bogotá, capital da Colômbia.