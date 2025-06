Aluno mata professor com golpes de canivete no tórax

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de assassinar um professor de 60 anos com golpes de canivete, em São Sebastião, no Agreste de Alagoas.

O crime ocorreu na quinta-feira (29), mas a prisão foi realizada no sábado (31). Segundo o relato do suspeito à polícia, ele viajava de carro com o professor em direção à cidade de Penedo, quando os dois tiveram um desentendimento. Durante a discussão, ele desferiu vários golpes de canivete no tórax da vítima.

Após o homicídio, o jovem seguiu até um povoado em São Sebastião, onde ocultou o corpo em um canavial. O desaparecimento do professor foi registrado na sexta-feira (30), e a partir daí, as investigações começaram.

“No sábado, conseguimos identificar o suspeito e o relacionamento que ele mantinha com a vítima. Durante o interrogatório, ele entrou em contradição e, posteriormente, confessou o crime, indicando onde havia escondido o corpo”, informou o delegado Edberg de Oliveira, responsável pela investigação.