Taubaté leva goleada do Corinthians no Paulista Feminino

O Taubaté perdeu por 5 a 1 para o Corinthians na noite desta quarta-feira (4), no estádio José Liberatti, em Osasco, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Com esse resultado, as Guerreiras Alviazul, comandadas pelo técnico Arismar Junior, continua em sexto lugar, com 3 pontos em três jogos. E o Corinthians tem 100% de aproveitamento até agora no campeonato.