Projeto leva educação ambiental e arte na Semana do Meio Ambiente

O projeto propõe atividades lúdicas, como oficinas de reciclagem criativa, jogos interativos e sessões de contação de histórias, abordando temas como sustentabilidade, preservação dos recursos naturais e responsabilidade socioambiental. A iniciativa está alinhada com os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental, que instituiu a Política Nacional de Educação Climática.

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, crianças de escolas públicas de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, estão sendo impactadas por uma iniciativa que une tecnologia, arte e educação ambiental de forma inovadora. A ação, promovida pela startup Play Recycling, leva às escolas experiências sensoriais e educativas para estimular a conscientização ecológica desde a infância.

De acordo com os organizadores, o objetivo é transformar o aprendizado em uma vivência divertida e transformadora. “Queremos mostrar que cuidar do meio ambiente pode ser algo leve, interativo e integrado à rotina das crianças. Elas são multiplicadoras do que aprendem e exercem um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável”, destaca a equipe da Play Recycling.

A ação conta ainda com o apoio de educadores e parceiros locais e tem sido realizada em diferentes cidades, promovendo a valorização do conhecimento ambiental em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O projeto também mantém presença ativa nas redes sociais, divulgando ações, dicas de sustentabilidade e materiais educativos por meio de plataformas como Instagram, YouTube e LinkedIn.