VÍDEO: Menina de 11 anos salva irmã de ser atropelada por carro

Segundo as imagens, um idoso, após terminar sua refeição, estava ao lado do veículo recém-comprado. Por não estar familiarizado com os controles, o minicarro avançou sozinho e invadiu o estabelecimento, indo em direção à filha pequena do proprietário. A rápida reação da adolescente impediu que a irmã fosse atingida.

O motorista pediu desculpas pelo ocorrido e se comprometeu a arcar com os prejuízos. Como não houve feridos graves, o dono do restaurante solicitou apenas o reembolso pela porta de vidro quebrada.