Dupla cai de moto durante fuga da PM na zona sul de São José

Uma ocorrência inusitada mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Parque Industrial, zona sul de São José dos Campos. Por volta das 15h45, durante patrulhamento pela Rua Goiânia, policiais flagraram dois jovens empinando uma motocicleta em via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao perceberem a aproximação da viatura e receberem ordem de parada, os suspeitos fugiram em alta velocidade pelas ruas do bairro. Durante a tentativa de evasão, já na rua Teresina, o condutor perdeu o controle da moto e colidiu com um carro que estava estacionado. Ambos caíram e foram detidos imediatamente pelos agentes.