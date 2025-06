Ferrari de Neymar é flagrada cometendo infração de trânsito em SP

Um veículo Ferrari Purosangue, pertencente ao jogador Neymar, foi flagrado cometendo uma infração de trânsito nas proximidades da Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com informações da CNN, o carro, avaliado em R$ 7,5 milhões, foi visto sobre uma faixa de pedestres entre as ruas Itapeva e São Carlos do Pinhal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A infração, enquadrada no artigo 183 do Código de Trânsito Brasileiro, resulta em multa de R$ 130,26 e acréscimo de quatro pontos na carteira de motorista.