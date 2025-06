ITA abre inscrições para vestibular 2026 com 180 vagas

O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos, iniciou nesta quarta-feira (4) o período de inscrições para o vestibular 2026. A abertura, inicialmente prevista para o dia 2 de junho, foi adiada para adequação à legislação vigente sobre concursos públicos.

Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 195 e o processo deve ser realizado por meio da plataforma oficial do vestibular.