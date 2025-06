'Não tenho palavras'; seu Paulo morre aos 87 anos no Vale

Paulo Garcia Araújo, 87 anos, morreu nesta última terça-feira (3), em Jacareí. E deixou seus familiares em luto e tristeza, mas com o sentimento de que tiveram muitas boas memórias.

Seu Paulo foi sepultado nesta quarta-feira (4), no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí, em Jacareí. Nas redes sociais, os familiares lamentaram muito a partida dele.