Motorista de aplicativo é sequestrado, jogado em rio e sobrevive

Um motorista de aplicativo foi resgatado com hipotermia após ser sequestrado e jogado da ponte do Rio Iguaçu, em Curitiba, na noite de terça-feira (3). O crime ocorreu no bairro Umbará, onde dois assaltantes abordaram a vítima, roubaram seus pertences e forçaram uma transferência via PIX antes de jogar a vítima no rio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Após ser lançado da ponte, o homem passou a madrugada nas águas poluídas do rio, cercado por lixo. As equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros o encontraram em estado grave de hipotermia. Ele foi encaminhado a um hospital e permanece internado.