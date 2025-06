Mulher morre ao cair do 4º andar do prédio onde morava

A vida de uma mulher interrompida de forma trágica e abrupta. Taiani Roese Arend, de 45 anos, tinha uma vida toda pela frente.

A vítima morreu na madrugada desta quarta-feira (4) após cair da sacada de um apartamento localizado no quarto andar de um prédio em Lajeado, no Vale do Taquari.

