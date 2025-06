Jovem de 15 anos é baleada durante ação da polícia

Uma adolescente de 15 anos foi baleada na noite do dia 3, enquanto estava dentro de sua residência. O caso ocorreu durante uma operação policial realizada na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

E o caso foi no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a jovem caída no chão, com um ferimento no pé, enquanto familiares e amigos tentam prestar socorro. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi levada rapidamente a uma unidade de saúde da capital baiana.