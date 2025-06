Três irmãs desaparecidas são achadas mortas; pai é procurado

Um pai é suspeito de matar as suas três filhas, que estavam desaparecidas e foram encontradas mortas. As meninas tinham 9, 8 e 5 anos.

O caso aconteceu nos EUA, na região de Washington. Ex-soldado, Travis Decker, 32 anos, é procurado pelo sequestro e morte das filhas. Na última sexta-feira, a mãe das crianças informou que o pai não devolveu as filhas após a visita planejada.