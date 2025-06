Colisão entre carro e moto mobiliza resgate em São José

Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado nesta quarta-feira (4) na avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos. A batida causou grande movimento e interferência no tráfego da região.

De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o ocorrido, o choque entre os veículos foi violento. O motociclista foi lançado ao solo e permaneceu caído na pista. A Polícia Militar compareceu prontamente, isolou o local e passou a orientar o trânsito, que apresenta lentidão nos arredores.