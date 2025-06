Adeus, Fábio! Ciclista morto na região é identificado

Um ciclista morreu na manhã desta quarta-feira (4), após sofrer um mal súbito enquanto pedalava pelo acostamento da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 28, no bairro Alto do Piracuama. A vítima foi identificada como Fábio Augusto Parajon Brandão, de 54 anos.

De acordo com informações do policial militar rodoviário que atendeu a ocorrência, o ciclista trafegava no sentido Taubaté quando perdeu o controle da bicicleta e colidiu contra a defensa metálica instalada às margens da pista. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia foram acionados, mas a morte foi constatada ainda no local.