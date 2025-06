Trabalhadores ocupam Avibrás em Jacareí em mil dias de greve

Funcionários da Avibras Indústria Aeroespacial realizaram uma ocupação na sede da empresa, em Jacareí, nesta quarta-feira (4), em protesto contra a situação vivida pela categoria. A mobilização marca os mil dias da greve iniciada em 9 de setembro de 2022, que ainda segue em andamento.

O ato, organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, visa denunciar o drama enfrentado pelos trabalhadores, que estão há 26 meses sem receber salários. A manifestação também chama a atenção para o risco de encerramento das atividades da principal fabricante nacional de equipamentos bélicos.