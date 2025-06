Diocese de São José: Igreja aponta ‘dogging’ como pornografia

A prática de fazer sexo em locais públicos, chamada de dogging, pode ser comparada à pornografia, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, seguido por todos os católicos. O apontamento é da Diocese de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A cidade está no mapa do dogging com locais indicados em sites especializados e casais filmados em relações sexuais ao ar livre, como aconteceu no último domingo (1º), em Urbanova, na região oeste de São José dos Campos.