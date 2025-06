'Amor da minha vida': há 7 anos, David cuida da mulher vegetativa

Desde 2018, David Alexandre se tornou exemplo de amor e dedicação ao assumir integralmente os cuidados da esposa, Bruna, que entrou em estado vegetativo após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias aos 24 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O casal, junto desde a infância e recém-casado na época, fazia planos para construir uma família quando, durante uma visita à sogra, Bruna sofreu uma convulsão inesperada. Até então saudável, ela trabalhava como auxiliar de professora e levava uma vida ativa.