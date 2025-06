PM apreende 1 kg de drogas e prende traficante em Jacareí

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (3) no Jardim Conquista, em Jacareí. Durante patrulhamento de rotina, policiais do 41° Batalhão da PM abordaram um suspeito e encontraram R$ 89 em dinheiro, 7 eppendorfs de cocaína, 3 pedras de crack e 2 porções de maconha.

Em busca nas proximidades, os militares localizaram mais duas sacolas com haxixe, crack, maconha fracionada e 4 tabletes da droga, totalizando aproximadamente 1 kg de entorpecentes apreendidos.