Após críticas de fiéis, paróquia cancela reforma em igreja de SJC

“A ideia nunca foi descaracterizar aquilo que foi construído com tanto amor e carinho e sim torná-lo mais acessível, acolhendo com dignidade todas as pessoas, especialmente aquelas com mobilidade reduzida”, diz a nota.

De acordo com o planejamento inicial, as obras seriam iniciadas em julho e concluídas até dezembro, como uma forma simbólica de “presentear Jesus em seu aniversário, no Ano Santo”. “Gostaríamos de ter aguardado, respeitando o tempo sagrado e festivo de Pentecostes, para apresentar com calma e respeito devidos todo o projeto”, afirma a nota.

O sacerdote pediu para que os paroquianos mantenham a serenidade diante da polêmica com a reforma, que deve ser retomada após discussão do projeto com a comunidade.