Grávida de 8 meses morre após ser atacada por crocodilo em casa

Uma mulher grávida de oito meses morreu após ser atacada por um crocodilo que invadiu sua casa.

Essa história aconteceu na região de Kalimantan do Norte, na Indonésia, na última terça-feira (27), quando fortes chuvas provocaram o alagamento da residência.