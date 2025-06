PM iniciará Operação Inverno em cidades turísticas do Vale

A Polícia Militar de São Paulo colocará em campo cerca de 1.300 agentes para a Operação Inverno 2025, que acontecerá entre 18 de junho e 1º de agosto em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. A ação visa reforçar a segurança durante a alta temporada de turismo na região.

A operação contará com diversos recursos, incluindo: Patrulhamento com viaturas e motocicletas (ROCAM); Bases comunitárias móveis;Uso de drones e helicóptero Águia; Apoio do Canil, Cavalaria e Força Tática; Atuação conjunta com Bombeiros, Polícia Ambiental e Rodoviária.