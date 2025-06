Mãe e filho assassinados a tiros dentro de casa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma mulher e seu filho foram assassinados a tiros na madrugada desta terça-feira (3), dentro de uma residência no Bairro Aldeia, em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas foram identificadas como Suzi Darlis da Silva Marreiro, de 35 anos, e João Ronaldo da Silva Arruda, de 18 anos.

Durante o ataque, uma terceira pessoa que também estava no imóvel foi baleada. Ela foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas até o momento não há informações sobre seu estado de saúde.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a investigação do caso está sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Pacajus, que apura as circunstâncias e a motivação do duplo homicídio.