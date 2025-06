Asfixiou o marido com sacola e escondeu o corpo no freezer

Cláudia Tavares Hoeckler foi presa preventivamente no último sábado (31), quase dois anos após confessar ter matado o marido sufocado com uma sacola e ocultado o corpo dele dentro de um freezer.

O caso aconfeceu em Lacerdópolis, no Oeste de Santa Catarina. A ordem partiu do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atendendo a recurso do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).