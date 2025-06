Rodrigo Hilbert rebate Fernanda Lima sobre falta de sexo

Com bom humor, Rodrigo Hilbert se pronunciou após a declaração de Fernanda Lima, sua esposa, que viralizou nas redes sociais, ao brincar dizendo que "falta sexo" na rotina do casal.

Em tom descontraído, a apresentadora afirmou que o marido prioriza atividades como trilhas de bicicleta e construção de cabanas, o que gerou uma série de comentários sobre a intimidade dos dois.

Surpreso com a repercussão, Hilbert reagiu: “Para de ser maluca. É isso que saiu na internet?”, questionou. Na sequência, o apresentador rebateu com leveza e ironia, destacando que a realidade é diferente do que foi sugerido.