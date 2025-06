Homem forja o próprio sequestro para tirar dinheiro da mãe

Um homem de 33 anos foi preso após fingir ter sido sequestrado com o objetivo de extorquir R$ 500 da própria mãe, que mora em Piraí do Sul.

A mulher acionou a Polícia Civil do Paraná (PCPR) ao receber mensagens informando que o filho estaria em cativeiro e que o valor era exigido para a sua liberação. O caso aconteceu na cidade de Cascavel.