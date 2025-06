Sonho interrompido: foi trabalhar, bateu a moto no poste e morreu

A vítima de 30 anos sofreu o acidente na noite desta terça-feira (3), em Cuiabá, na Avenida Fernando Corrêa da Costa. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava a caminho do trabalho quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente com um poste de energia.

O acidente ocorreu por volta das 19h. Conforme a apuração inicial, o motociclista trafegava pela faixa da direita quando passou por ondulações no asfalto, o que teria provocado a perda de controle do veículo. Na sequência, a motocicleta esbarrou na roda de outra moto, fazendo com que a vítima fosse arremessada contra o poste. O óbito foi constatado ainda no local.

A condutora da outra motocicleta envolvida também caiu, mas sofreu apenas ferimentos leves. Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizaram os trabalhos periciais e liberaram o corpo. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente, incluindo a possibilidade de que as condições da via tenham contribuído para o desfecho trágico.