Av. Bandeirantes e Estrada Sete Voltas lideram mortes em Taubaté

Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), em levantamento feito para OVALE .

Juntas, as duas vias foram responsáveis por quatro mortes em acidentes de trânsito na cidade de Taubaté em 2025, de janeiro a abril, de um total de 15 óbitos. Ou seja, as duas vias tiveram 26% das mortes da cidade. Outra via não identificada pelo Infosiga também aparece com duas mortes em Taubaté.

Depois delas, outras sete vias municipais e duas estradas estaduais aparecem com uma morte cada, segundo o levantamento do Infosiga. Entre elas estão seis ruas, uma avenida e as estradas SP-62 e SP-125 (Oswaldo Cruz) – (veja lista completa abaixo).

Taubaté encerrou o primeiro quadrimestre com 15 pessoas mortas no trânsito, redução de 6,25% na comparação com os 16 óbitos de 2024, em igual intervalo.