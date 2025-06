Dutra, SP-70 e avenida Guido Pessoto têm mais mortes em São José

Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), em levantamento feito para OVALE .

Estão no topo do ranking das “vias mais mortais” da cidade a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Carvalho Pinto, a Estrada do Florindo, na zona norte de São José, e a avenida Guido Fontegalant Pessoto (Aeroporto-Tamoios).

Juntas, elas foram responsáveis por 10 mortes em acidentes de trânsito na cidade de São José em 2025, de janeiro a abril, de um total de 21 óbitos. Ou seja, as quatro vias tiveram 47,61% das mortes da cidade.

A Via Dutra e a Carvalho Pinto lideram a lista, com três mortes cada uma em 2025. A Estrada do Florindo e a avenida Guido Pessoto registraram duas mortes cada.