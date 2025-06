Ciclista fica ferido após cair em trilha de competição no litoral

Um ciclista de 20 anos ficou ferido após queda de bicicleta na Trilha do Camarão, em Ilhabela, em um percurso do XTERRA, tradicional competição de mountain bike que será realizada na cidade nos dias 6 e 7 de junho.

De acordo com o Corpo de bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 12h para atender a vítima da queda de bicicleta.