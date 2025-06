Pai de santo manda marido jogar esposa no 'caldeirão do satanás'

Pai de santo manda homem matar a esposa e jogá-la no "caldeirão do Satanás".

Após quatro anos, a Justiça condenou os três envolvidos no assassinato da empresária Indiana Geraldo Tardett, em Lucas do Rio Verde (MT), nesta última terça-feira (3). Foram condenados Cláudio Valadares dos Santos, ex-companheiro da empresária, o sacerdote de candomblé Márcio Andrade dos Santos, o “Pai Baiano", e também Jucilene Batista Rodrigues, que tem ligação com o religioso.