Homem é preso com arma em compartimento secreto de carro em SJC

Policiais da equipe TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da corporação realizavam fiscalização pela praça de pedágio na rodovia Carvalho Pinto (SP-70), no km 92, em São José, quando abordaram um veículo Fiat/Mobi.

Na vistoria veicular, os policiais notaram indícios de adulteração no painel do carro. Diante da suspeita, foi realizada uma inspeção minuciosa, que resultou na localização de um compartimento oculto sob o painel, revestido com gesso e manta térmica.

No interior do compartimento, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 9mm, com a numeração suprimida, além de 12 munições intactas. O condutor foi preso em flagrante.

A equipe prosseguiu com a averiguação e descobriram um compartimento que funcionava como cofre, atrás do rádio. Foi constatado que o local possuía um dispositivo de trava elétrica, utilizado como acesso ao compartimento oculto.