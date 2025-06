EDP troca lâmpadas de graça para moradores de São José e Pinda

Principal distribuidora de energia elétrica no Vale do Paraíba, a EDP faz a troca gratuita de lâmpadas ineficientes por modelos LED para moradores de São José dos Campos e Pindamonhangaba nesta semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Trata-se da Van da Boa Energia da EDP, que segue até a próxima quarta-feira (11) em atendimento a moradores das cidades. Além das lâmpadas, a unidade faz cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, negociação de débitos, atualização cadastral, orientação sobre consumo consciente e outros serviços.