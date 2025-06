Jovem furta e bate carro da ex, após medida protetiva contra ele

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por furto, na noite de terça-feira (3), em Guaratinguetá, após furtar e bater o carro da ex-companheira, que tinha uma medida protetiva contra ele. O caso aconteceu na Avenida dos Expedicionários, no Jardim do Vale.

De acordo com informações, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que um veículo havia colidido contra um muro.