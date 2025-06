Ciclista que morreu na Floriano sofreu mal súbito antes de cair

A informação consta no o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Pindamonhangaba. O ciclista não resistiu após passar mal enquanto pedalava no km 28 da SP-123. A ocorrência foi registrada como morte acidental e morte suspeita.

De acordo com o registro policial, a vítima trafegava de bicicleta pelo acostamento do km 28 da rodovia, no bairro Alto do Piracuama, quando teria passado mal, perdido o controle e colidido contra a defensa metálica da via.

O chamado foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual, que relatou o ocorrido à autoridade policial. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente.

O helicóptero Águia da Polícia Militar também chegou a ser mobilizado para o local. Houve sete quilômetros de congestionamento na rodovia, devido ao acidente.