Maria é queimada viva pelo namorado após se recusar a abortar

Um crime chocante.

A adolescente María Fernanda Benítez, de 17 anos, foi queimada viva após se recusar a fazer um aborto. O caso aconteceu no Paraguai.

No terceiro mês de gestação, a jovem foi vítima de um plano macabro do namorado, também de 17 anos, que contou com a ajuda de uma amiga.