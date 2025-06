Casal de caminhoneiros morre em trágico acidente na estrada

Um trágico acidente matou um casal de caminhoneiros na madrugada desta última terça-feira (3), em Maceió (AL).

O casal Ismael Fernandes e Paola Talia Calegari, de 24 e 26 anos, estava viajando em um caminhão que tombou. Moradores de Francisco Beltrão (PR), Ismael e Paola não resistiram.