Modelo de 17 anos morre afogado durante fotos de formatura

Tragédia.

O jovem estudante e modelo Nicolas Araújo Camassola, de 17 anos, morreu afogado durante uma sessão de fotos, na tarde desta terça-feira (3), em Fortim (CE).

Nicolas estava participando das fotos da formatura da escola, quando decidiu tomar banho de mar com os amigos, na praia de Pontal de Maceió. O modelo se afogou e foi retirado do mar pelos amigos, que tentaram reanimá-lo. Mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros, Nicolas não resistiu.