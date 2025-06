PM prende 7 após roubo a padaria e rastreio de celular no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar prendeu sete pessoas com idades entre 22 e 42 anos, no bairro Santana, em Pindamonhangaba, após um roubo a uma padaria, na manhã de terça-feira (3). O grupo vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento em crimes semelhantes ocorridos na cidade nos últimos dias.

Durante o crime, um dos assaltantes levou o celular de uma vítima. No entanto, graças ao rastreamento do aparelho, os agentes conseguiram identificar a localização exata do sinal: uma casa no bairro Querosene.

Ao se aproximarem da residência, os policiais notaram uma moto sem placa estacionada no local, com as mesmas características de veículos usados em outros roubos. Pouco depois, um segundo suspeito chegou ao local pilotando outra motocicleta. A equipe esperou o reforço e, em seguida, entrou no imóvel.

Dentro da casa, os agentes encontraram seis pessoas: cinco homens e uma mulher. Durante as buscas, os policiais localizaram vários objetos levados das vítimas: celulares, dinheiro, joias, munições e um simulacro de arma de fogo.