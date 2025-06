Gerente demitido após treta processa padre Fábio de Melo e café

Logo depois, ele falou sobre a repercussão do caso na web: “Vivemos tempo difíceis, em que a verdade, muitas vezes, é soterrada pelo barulho dos julgamentos precipitados, pela crueldade das redes sociais, pelos tribunais da internet, onde raramente se permite defesa”.

Em seguida, concluiu: “Se, em algum momento, minha postura, minha fala ou minha presença causaram do a alguém, quero aqui reafirmar, com humildade: estendo a mão não para julgar, mas para acolher; não para me eximir, mas para dialogar. Porque assim me ensinou Cristo. O amor é sempre a se oferecer e perdoar. Sigo comprometido com minha missão e em paz com a consciência tranquila de quem vive para servir”.

* Com informações do portal Metrópoles